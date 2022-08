Catatonia: cos’è e le cause

La catatonia è una sindrome psichiatrica delineata da un disturbo del comportamento, delle emozioni e a livello motorio. Essa è caratterizzata dalla perdita di iniziativa motoria e dall’insensibilità agli stimoli esterni. Chi ne soffre presenta un aumento dei muscoli a riposo e mantiene posture statiche per lungo tempo. Inoltre, si manifestano anche rigidità del pensiero con frasi o parole ripetute, inespressività e mutismo.

L’inerzia motoria è alternata a momenti di iperattività, anche con movimenti scoordinati, violenti e aggressivi. La sindrome della catatonia si verifica anche in disturbi mentali come il disturbo del neurosviluppo, disturbi bipolari, depressivi, psicotici e altri ancora. Per riconoscere la catatonia la caratteristica essenziale è una grave alterazione psicomotoria. Si può andare da una netta riduzione della reattività all’ambiente fino a un’intensa agitazione e alla diminuzione del contatto (mutismo o negativismo).

Una parte dei sintomi della catatonia sembrano essere collegabili alla schizofrenia. Ciò fa comprendere che la catatonia può essere un segno associabile ad altre malattie. Ecco i segnali di riconoscimento sulla catatonia:

ecolalia (ripetizione delle parole), mutismo e mutacismo (ripetizione della lettera m)

alterazioni motorie: postura fissa fino all’acinesia (riduzione dei movimenti)

rifiuto di alimentarsi

comportamenti innaturali

negatività e smorfie

catalessia (stato di morte apparente o sonno profondo)

forti tremori e agitazioni

La catatonia non ha un’unica causa, ma può essere causata da alcolismo, bipolarismo, autismo, depressione, ictus, sclerosi multipla, morbo di Parkinson e molte altre cause. La sua diagnosi precisa dipende molto dalle persone, quindi sempre meglio rivolgersi a uno specialista per conoscere la terapia giusta. In genere, si prescrive la somministrazione di benzodiazepine.