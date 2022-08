Vampire Academy: trailer della serie young adult di Peacock in arrivo a settembre

L'arrivo di Vampire Academy su Peacock è previsto per il 15 settembre: ecco intanto, a un mese di distanza, il trailer della serie.

Una nuova serie young adult debutterà su Peacock il prossimo 15 settembre: stiamo parlando di Vampire Academy, tratto dalla serie di sei romanzi di Richelle Mead nota in Italia come L’accademia dei vampiri. Ecco il trailer ufficiale della trasposizione televisiva.

Complessivamente la durata della stagione si attesterà sulle dieci ore, divise in dieci episodi, quanto basta per sviscerare un po’ della storia dei romanzi di Richelle Mead.

Lo sviluppo della serie TV su Vampire Academy è stato annunciato un anno fa. Julie Plec, dopo aver creato per The CW Vampire Diaries, ha siglato un accordo con Universal Television per portare sullo schermo la serie di romanzi young-adult.

La storia di Vampire Academy mette al centro un gruppo di ragazze che stanno concludendo la loro fase educativa all’interno della Royal Vampire society. La sinossi ufficiale presenta il telefilm come un racconto di:

Pericolo, romanticismo ed amicizia, ambientato in un mondo di privilegi e glamour. Due ragazze coltivano un’amicizia che trascende le loro classi sociali, e si stanno preparando per entrare in accademia: una appartiene ai Royal, e l’altra ai Guardian, e cerca di combattere contro gli Strigoi, vampiri malvagi che vogliono distruggere la società.

Julie Plec, assieme alla sua collaboratrice di lunga data, Marguerite MacIntyre, faranno da co-showrunner alla serie e da produttrici esecutive. I libri sono stati già adattati per un film prodotto da Lionsgate nel 2014.

