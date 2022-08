La prossima serie Marvel live-action del 2022 in arrivo è She-Hulk, con Tatiana Maslany di Orphan Black nei panni dell’unica cugina leggermente meno muscolosa del nostro amato Hulk.

Questa nuova serie costituirà una parte cruciale della fase quattro del Marvel Cinematic Universe. Abbiamo messo insieme tutto ciò che già sappiamo su She-Hulk, inclusi il casting, la data di uscita e i dettagli della trama. Continua a leggere per ulteriori informazioni e dai un’occhiata ai migliori programmi TV su Disney+ in questo momento.

She-Hulk debutterà il 17 agosto 2022. Come altre serie Disney+, gli episodi usciranno settimanalmente. Lo serie sarà composto da dieci episodi in totale. She-Hulk si unisce a Ms. Marvel e Moon Knight nella line-up della serie live-action del MCU del 2022.

Il primo trailer di She-Hulk ha mostrato Jennifer Walters che lotta per bilanciare i suoi nuovi poteri con la sua carriera. Tuttavia, sembra avere i suoi vantaggi quando si tratta della sua vita amorosa…

Tatiana Maslany reciterà nel ruolo principale di She-Hulk, conosciuta anche come Jennifer Walters. Maslany è noto soprattutto per aver recitato in Orphan Black, Perry Mason e nel film Stronger and Destroyer.

Non sorprende che Ruffalo abbia fatto l’annuncio, poiché da allora è stato confermato dalla Disney che apparirà nella serie anche come Bruce Banner/Hulk. A giudicare dal trailer, giocherà un ruolo importante nella serie.

C’è anche un altro attore di ritorno, con Tim Roth che riprende il ruolo di Abominio, visto l’ultima volta nel film di Edward Norton L’incredibile Hulk, che è tecnicamente parte del canone del MCU ma spesso dimenticato da quando Norton è stato tolto dal ruolo. Ad unirsi a loro ci sarà Ginger Gonzaga che interpreterà il migliore amico di Walters. Ora sappiamo che questo sarà Nikki Ramos.

Inoltre Renée Elise Goldsberry interpreterà un personaggio chiamato Amelia. I dettagli sul ruolo sono tenuti nascosti. Goldsberry è meglio conosciuto per aver interpretato Angelica Schuyler nel film Hamilton su Disney Plus ed è anche uno dei protagonisti della nuova serie guidata da Tina Fey, Girls5eva.

Il secondo trailer ha rivelato che Charlie Cox riprenderà il ruolo di Matt Murdock/Daredevil, il che è appropriato, poiché questa è una serie sugli avvocati. Il suo personaggio e la sua trama sono già stati ampliati con Spider-Man: No Way Home. Il secondo trailer ha anche rivelato che Benedict Wong riprenderà il ruolo di Wong, meglio conosciuto dalla serie Doctor Strange. Jessica Gao sarà la scrittrice principale della serie, meglio conosciuta per essere la mente dietro l’episodio di Rick e Morty, Pickle Rick. Di seguito i due trailer pubblicati su YouTube:

Di che cosa tratta She-Hulk?

Kat Coiro è stata scelta per dirigere numerosi episodi della serie, incluso il pilot. Coiro è meglio conosciuta per il suo lavoro nelle sitcom C’è sempre il sole a Philadelphia, Shameless e Brooklyn Nine-Nine. A dirigere anche Anu Valia. Valia ha scritto, girato e diretto il cortometraggio vincitore del Sundance Film Festival, Lucia, Before and After. Ha anche diretto episodi di diverse serie, tra cui Never Have I Ever e Mixed-ish.

She-Hulk: Attorney at Law è uno dei tanti progetti Marvel in arrivo e segnerà il debutto nel MCU del personaggio titolare. Jennifer Walters è un mite avvocato che possiede gli stessi poteri del più forte Vendicatore, l’Incredibile Hulk.

La Marvel sta entrando nel suo secondo anno quando si tratta delle sue serie televisive Disney+ e sta continuando a dare corpo a questo universo cinematografico presentandoci un cast di nuovi personaggi, coinvolgendo nuovi scrittori, raccontando varie storie all’interno del mondo Marvel e attingendo dal canone dei fumetti più oscuro. Con personaggi come Moon Knight, Ms. Marvel ed Echo che hanno debuttato di recente, è giunto il momento di analizzare finalmente ciò che sappiamo sul futuro del MCU. Quindi, questo è tutto ciò che c’è da sapere su She-Hulk: Attorney At Law.

I Marvel Studios hanno svelato il primo trailer ufficiale completo di She-Hulk: Attorney at Law il 19 maggio 2022, offrendo ai fan il loro primo vero assaggio di come apparirà la gigantessa nel MCU. Il trailer sembra prendere una direzione molto comica per la serie, seguendo Jennifer Walters che impara a controllare il suo ritrovato sé corpulento, mentre si destreggia come un avvocato che affronta casi sovrumani, essendo lei stessa una supereroina, frequentando e semplicemente cercando di essere una donna sulla trentina.

Il trailer ha anche rivelato che non solo Mark Ruffalo è tornato nei panni dell’intelligente Hulk, ma anche Tim Roth tornerà non solo nei panni di Abominio ma anche nei panni della sua forma umana Emil Blonsky. Il trailer finale della serie è stato rilasciato a luglio 2022, rivelando l’apparizione di un certo amato personaggio di Doctor Strange.

She-Hulk: Attorney at Law è una commedia legale che finalmente ci riporta nel mondo di Hulk. Seguiamo Jennifer Walters mentre cerca di bilanciare la vita di avvocato e i suoi superpoteri appena scoperti.

She-Hulk: Attorney at Law segue Jennifer Walters mentre naviga nella complicata vita di un avvocato single di 30 anni che è anche un hulk verde con superpoteri.

Dato che Jennifer Walters è un’avvocato specializzato specificamente in casi legali orientati ai supereroi, non si sa mai quali personaggi Marvel appariranno da un episodio all’altro.

Per ora, i dettagli della trama sono scarsi, ma durante il San Deigo Comic-Con 2022, è stato annunciato che She-Hulk: Attorney at Law e Black Panther: Wakanda Forever sarebbero stati i progetti finali della Fase 4 della Marvel, quindi è lecito aspettarsi dei grandi momenti.

Il Cast di She-Hulk: Attorney at Law

La nostra protagonista è Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters, alias She-Hulk, e non è sola. La serie presenta un cast stellato con personaggi nuovi e di grandi ritorni. Mark Ruffalo (Bruce Banner/The Hulk) e Tim Roth (Emil Blonsky/The Abomination) riprenderanno i loro ruoli de L’incredibile Hulk e dei precedenti film del MCU come personaggi secondari.

Unendosi ai nostri amici irradiati dai raggi gamma ci sono i nuovi arrivati ​​Marvel; Ginger Gonzaga (Kidding), Renee Elise Goldsberry (Hamilton), Josh Segarra (Arrow), Jon Bass (Baywatch) e Jameela Jamil (The Good Place). Gonzaga interpreterà il migliore amico di Walter, Nikki. Goldsberry interpreterà un personaggio di nome Amelia e Jamil interpreterà il cattivo principale della serie Titania. Il personaggio di Segarra è attualmente sconosciuto.

I precedenti commenti di Feige ci portano a credere che altri personaggi del MCU torneranno al di fuori di Banner e Blonsky. L’ambientazione dell’aula consente a Charlie Cox di riprendere il ruolo di Matt Murdock? Nessuna delle apparizioni è stata confermata, ma tutto può succedere nel Marvel Cinematic Universe.

Il trailer finale della serie ha un momento sbalorditivo che potrebbe presentare Daredevil e Asad Ayaz, il presidente del marketing dei Walt Disney Studios, ha alimentato ulteriormente il fuoco, suggerendo che i fan potrebbero avere ragione senza effettivamente confermare nulla.

Uno di quei personaggi a sorpresa è già stato apparentemente confermato quando la Disney ha annunciato che Benedict Wong riprenderà il ruolo dello stregone Wong nella serie. Anche se non sappiamo ancora quanto sarà importante il suo ruolo, è presente nel trailer, quindi potrebbe essere più di un semplice cameo. Il trailer ha inoltre rivelato che l’oscuro personaggio Frog-Man apparirà, anche se chiunque lo interpreterà potrebbe essere un’ipotesi.

La trama di She-Hulk nel dettaglio

Come molti altri programmi MCU Disney+, She-Hulk sarà una storia di supereroi e delle sue origini. Se non la conosci ancora, Jennifer Walters è un avvocato e cugina di Bruce Banner, meglio conosciuto come Hulk.

Nei fumetti, Walters viene ucciso a colpi di arma da fuoco da un criminale in cerca di vendetta. Per salvarle la vita, Banner esegue una trasfusione di sangue d’emergenza. In tal modo, le trasmette una parte della sua radiazione gamma, consolidando la sua trasformazione in She-Hulk.

Il secondo trailer mostra che Walters è abbastanza a suo agio con i suoi nuovi poteri e forse ha anche più forza di suo cugino. Tuttavia, vuole davvero concentrarsi sulla sua carriera di avvocato. Ha l’opportunità di sposare i due quando la sua azienda crea una nuova divisione creata per i supereroi.

Fortunatamente, Walters non condivide i problemi di rabbia incontrollabile di suo cugino, quindi può continuare a lavorare come avvocato anche quando è in modalità Hulk. La Disney ha descritto la serie come una “commedia legale”, quindi immaginiamo che questo sarà un po’ meno grintosa di Daredevil di Netflix, un’altra serie che ha unito il mondo della legge e dei supereroi.

Le persone che danno vita a She-Hulk: Attorney at Law sono veterani quando si tratta di serie comiche moderne. Jessica Gao (Rick e Morty) è la showrunner e sceneggiatrice della serie, mentre Kat Coiro (Shameless) e Anu Valia (Mixed-ish) saranno i registi. Coiro dirigerà sei episodi di She-Hulk, mentre Valia ne dirigerà tre.

Tra i progetti di Gao troviamo Robot Chicken, Silicon Valley e Ricky e Morty. Vale anche la pena notare che ha scritto alcuni degli episodi più apprezzati di Rick e Morty, come il vincitore dell’Emmy “Pickle Rick”, “The Whirly Dirly Conspiracy” e “Rickmancing the Stone”. I precedenti lavori di Coiro come regista includono Shameless, Brooklyn Nine-Nine, Dead to Me e C’è sempre il sole in Philidelphia. Valia ha anche un vasto corpus di lavori, dirigendo episodi di Love, Victor, Never Have I Ever e Mixed-ish.

Amie Doherty sta componendo la colonna sonora della serie. Doherty è noto per aver lavorato a progetti come Spirit Untamed, Undone, DreamWorks’ Marooned, Here and Now e il documentario nominato agli Emmy Light in the Water.

I creativi dietro la serie hanno un background nel fornire intrattenimento di qualità e hanno un ottimo tempismo comico.

She-Hulk è pronta per il debutto come prima commedia importante dei Marvel Studio sul servizio di streaming di proprietà della Disney.

L’origine del MCU di She-Hulk potrebbe deviare pesantemente dalla sua controparte dei fumetti, ma potremmo comunque essere in grado di mettere insieme un’idea di cosa comporterà la serie. Questa sezione potrebbe contenere potenziali spoiler per la serie She-Hulk, quindi se non siete interessati, consideratevi avvisati.

Creata da Stan Lee e John Buscema, Savage She-Hulk #1 è arrivata nei negozi di fumetti nel febbraio 1980, segnando la sua prima apparizione. Durante gli anni ’70, Hulk ha visto un boom di popolarità grazie alla serie CBS di The Incredible Hulk. A quel tempo, la società rivale Universal diede il via libera a uno spin-off per The Six Million Dollar Man intitolato The Bionic Woman.

Se la CBS decidesse di realizzare uno spin-off di Hulk guidato da una donna, la Marvel non avrebbe i diritti poiché non ha creato She-Hulk. Jennifer Walters è stata creata in modo che la Marvel potesse possedere i diritti su un personaggio femminile di Hulk. Lee e il resto del team di sceneggiatori Marvel non hanno perso tempo e sono riusciti a creare un personaggio che da allora è stato un punto fermo per la compagnia.

Il sogno di Jennifer Walters era quello di diventare un avvocato di successo. Era sulla buona strada per trasformare quei sogni in realtà fino a quando non è stata uccisa dai subalterni di un boss mafioso che stava perseguendo.

Jennifer era in punto di morte, ma fortunatamente ha ricevuto una trasfusione di sangue da suo cugino, il dottor Bruce Banner. Come tutti sanno, l’alter ego di Banner non è altro che l’incredibile Hulk, quindi ricevendo il suo sangue irradiato dai raggi gamma, Jennifer ora ha la sua forma di Hulk.

All’inizio, Jennifer ha cercato di reprimere Hulk dentro di lei, proprio come aveva fatto suo cugino anni prima, ma ha imparato a controllare il potere e ha persino apprezzato la sua forza ritrovata. Walters ha adottato il nome del supereroe, She-Hulk, combattendo il crimine di giorno come avvocato e di notte come Avenger.

Jennifer tende ad essere più estroversa di suo cugino, quindi è spesso nella sua forma She-Hulk anche quando non sta facendo il lavoro da eroe. In aula, agli appuntamenti e persino nel suo appartamento.

Rende il suo personaggio più spensierato rispetto al dramma del Dr. Jekyll e Mr. Hyde con cui Bruce Banner lotta costantemente.

Come la maggior parte dei personaggi dei fumetti, She-Hulk ha visto cambiamenti drastici nei suoi poteri, design e origine. Durante l’iconica corsa sensazionale di She-Hulk di John Byrne, ha stabilito che il personaggio avrebbe spesso sfondato il quarta parete, un tratto che è stato gradualmente introdotto e rimosso dalle storie di She-Hulk da allora. Sulla base del trailer finale, queste interruzioni della quarta parete si insinueranno nella serie poiché Jennifer fungerà da nostra narratrice.

She-Hulk debutterà il 17 agosto 2022 su Disney+.