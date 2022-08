Sauron: Il Signore Oscuro degli Anelli

Sauron, l’Oscuro Signore della Terra di Mezzo è senza dubbio il personaggio più intrigante scritto da Tolkien e la serie Gli Anelli del Potere racconterà le gesta prima di diventare solo una minaccia, trasformata in un’ombra (o un occhio). Ipotizziamo cosa potremmo andare a vedere.

Era in grado di assumere molte forme, e per lungo tempo riuscì ancora, quando lo voleva a mostrarsi nobile e bello così da ingannare chiunque eccetto i più accorti

J.R.R. Tolkien

La figura di Sauron è forse una delle figure più importanti, se non la più importante dell’intera mitologia tolkieniana. Se pensiamo che il titolo del libro più venduto del XX secolo, Il Signore degli Anelli è dedicato proprio a Sauron ci fa capire quanto Tolkien amasse sviluppare la figura di questo particolare “Villain”. Per i tolkieniani che hanno letto i libri precedenti alla terza era, quindi alle vicissitudini raccontate ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, la figura di Sauron appare molto chiara, ma per tutti coloro che hanno “soltanto” ammirato le due trilogie cinematografiche non è così. Sauron, se dovessimo basarci solo sui film, è un qualcosa tipo “vorrei, ma non posso”, temuto da tutti, ma relegato nella sua forma spirituale (anche un occhio) dove riesce comunque a soggiogare popoli interi, ma che di concreto fa ben poco, se concreto lo intendiamo come forma fisica a tutti gli effetti.

Solo nel prologo lo vediamo nella sua enorme armatura, ma soltanto per alcune scene prima di essere annientato dal fendente di Isildur. Ecco perché la serie Gli Anelli del Potere ha l’occasione immancabile, oltre di esplorare le ere passate, quella di raccontare uno dei personaggi più belli, mai scritti dalla penna di Tolkien: l’Oscuro Signore Sauron. Quindi andiamo a vedere chi era secondo gli scritti e cerchiamo di ipotizzare anche qualche possibile sviluppo all’interno della serie Tv di Amazon Prime.

Sauron l’ingannatore

Inizialmente Sauron altro non era che il maggiore dei servi di Morgoth, in origine uno dei Maiar di Aule (le divinità che popolavano la Terra di Mezzo). Mentre vediamo nei film l’Oscuro Signore con il suo occhio senza palpebre che scruta sulla Terra di Mezzo in cerca dell’Unico Anello, nei libri scopriamo come il personaggio abbia avuto un’evoluzione molto più complessa. Come dicevamo anche se Sauron era spesso identificato come il “Signore Oscuro”, nella mitologia letteraria era un Maia, un immortale essere celeste ancor più vecchio della Terra di Mezzo stessa.

Inizialmente fu corrotto da Morgoth, il primo Signore Oscuro, e divenne così il malvagio essere che vediamo nei film e che ha dato vita all’intera esalogia del professore di Oxford.

Tra i servi del Nemico che hanno nomi, il massimo era lo spirito che gli Eldar chiamavano Sauron, ovvero Gorthaur il Crudele, che in origine era dei Maiar di Aulë […]. In tutte le trame di Melkor, il Morgoth in Arda, […]. Sauron aveva parte, ed era meno perfido del suo padrone solo in quanto a lungo aveva servito un altro anziché sé stesso. Ma in tardi anni si levò, simile ad ombra di Morgoth, e lo seguì passo passo, lungo il rovinoso sentiero che lo trasse giù nel vuoto