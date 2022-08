Prince of Persia: Le sabbie del tempo Remake, spuntano i Trofei: annuncio in arrivo?

La lista dei Trofei di Prince of Persia: Le sabbie del tempo Remake è comparsa online in queste ore, segno che il gioco è ormai pronto per il lancio e che l’annuncio dell’attesa data d’uscita potrebbe ormai essere imminente.

Annunciato nel settembre 2020, Prince of Persia: Le sabbie del Tempo Remake è stato accolto negativamente dai fan, delusi dalla grafica del gioco. Le critiche hanno spinto Ubisoft a optare per un rinvio a data da destinarsi in modo tale da avere più tempo per migliorare e rifinire la qualità grafica del gioco. Ora, con la comparsa della lista trofei online, il remake sembrerebbe dunque essere definitivamente pronto per fare il suo debutto sul mercato.

Probabilmente ne sapremo di più durante il prossimo Ubisoft Forward che, vi ricordiamo, si terrà il 10 settembre 2022 con trailer e focus sui titoli in uscita. Ma non è escluso che possano essere rivelati nuovi dettagli sul gioco già durante l’Opening Night Live di Geoff Keighley.

Ad ogni modo, ecco la lista completa dei Trofei di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake: