Il Mago di Oz: Kenya Barris scriverà e dirigerà la nuova versione per Warner Bros.

Il grande classico del fantastico Il Mago di Oz avrà una nuova versione cinematografica per i tempi moderni: a dirigerla Kenya Barris per Warner Bros.

A quanto pare, Warner Bros. vuole puntare su un “nuovo” mondo fantastico per il cinema, magari con l’obiettivo di creare un franchise di successo: Il Mago di Oz, grande classico ideato da L. Frank Baum col titolo “Il meraviglioso mago di Oz” ed entrato nell’immaginario collettivo col lungometraggio per ragazzi del 1939 diretto da Victor Fleming con Judy Garland come protagonista. La nuova versione, appena annunciata, avrà la direzione di Kenya Barris.

Barris, che debutterà alla regia prossimamente con You People, commedia per Netflix, ha una vasta esperienza come sceneggiatore comico con pellicole come Barbershop: The Next Cut, Girls Trip e Il principe cerca moglie 2, oltre al Le streghe di Zemeckis del 2020 e opere per la tv come Black-ish.

Non sono ancora stati rivelati dettagli sulla nuova produzione, ma a quanto pare sarà una sorta di reimagining del film classico, mantenendo il formato musicale ma con un tocco di modernità.

Curiosamente, l’opera originale è stata vista e rivista molte volte prima della versione di Fleming, ma successivamente è stata oggetto più che altro di fantasiosi sequel, prequel, spin-off e rip-off vari più che di veri e propri rifacimenti.

