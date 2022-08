Fiore di magnolia: ritrovato ad Haiti, non è estinto

Una notizia sorprendente quella del ritrovamento di una specie di magnolia che si pensava completamente estinta. Le sue tracce erano state perse da 97 anni, ma di recente è stata rinvenuta in una foresta di Haiti. Il suo nome è Magnolia emarginata, si tratta di un albero con fiori bianchi e foglie dalla forma particolare e unica. In origine la sua scoperta era stata fatta nella foresta del Morne Colombo.

Era dal 1925 che non si avevano più notizie di questa specie e non si erano più ritrovati esemplari. Ecco perché si credevano estinte, forse a causa della deforestazione. Della foresta oggi resta soltanto l’1% e numerose piante sono andate perdute. Alcuni esemplari non sono più trovabili perché si sviluppano in posti inaccessibili. Un po’ come è successo alla Magnolia emarginata, pianta che non cresce in altri luoghi.

Un gruppo di studiosi esperti ha deciso di cercarla proprio in questi luoghi. Così dopo pochi giorni di spedizione sulla montagna Massif du Nord, è riuscito a scovarla. Subito il ritrovamento del primo albero e poi altri esemplari, alcuni fioriti, altri ancora in crescita. Nonostante la quasi completa deforestazione, la natura sta cercando di resistere e combattere. Dopo il suo ritrovamento, gli scienziati hanno deciso di raccogliere i suoi semi in autunno per conservarli.