Wednesday: gli Addams al completo nella prima foto “di famiglia” ufficiale

La serie “sequel” degli Addams dedicata alla mitica Mercoledì, Wednesdey, si mostra in alcune nuove immagini ufficiali, tra cui un ritratto di famiglia dove possiamo finalmente vedere il final look di Gomez (Luis Guzmán), Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Pugsley (Isaac Ordonez), oltre naturalmente a Jenna Ortega.

Exclusive: Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Jenna Ortega, and Isaac Ordonez suit up as the Addams Family in this first look at ‘Wednesday,’ the new @Netflix series from Tim Burton. https://t.co/9yNodVgqrp

Nel cast della serie, in arrivo in autunno e diretta da Tim Burton, anche Gwendoline Christie (Larissa Weems, la preside della Nevermore Academy che la protagonista frequenterà), Joy Sunday, Emma Myers, Hunter Doohan, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Percy Hynes White, Jamie McShane, Thora Birch, e Riki Lindhome. Ci sarà anche Christina Ricci, l’interprete di Mercoledì nei lungometraggi degli anni ’90 su La Famiglia Addams.

It’s @JennaOrtega’s Wednesday, though, who’s at the core of this new series. Murders are plaguing the small town where she’s been sent to school. All the while, she’s learning to live on her own.

— VANITY FAIR (@VanityFair) August 16, 2022