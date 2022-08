TikTok: arriva una I.A. generatrice di immagini

Una nuova IA è sbarcata su Tik Tok e si tratta di una funzionalità già nota, in grado di generare immagini astratte, ma in questo caso servirebbe per un social.

The Verge ha spiegato che TikTok ha introdotto un rudimentale effetto “schermo verde AI” nelle sue app Android e iOS che trasforma le descrizioni del testo in grafica. È molto più semplice di DALL-E 2 di OpenAI, producendo blob astratti piuttosto che rappresentazioni fotorealistiche, ma potrebbe essere utile se si desidera uno sfondo originale per il proprio video.

Come specifica The Verge, tuttavia, potrebbero esserci validi motivi per limitare le capacità del generatore di intelligenza artificiale, in quanto anche se la potenza di calcolo richiesta non è un problema, l’output potenziale potrebbe esserlo. In questo momento, i tentativi di generare immagini sessuali o violente fortunatamente svaniscono e possono essere pertinenti alle parole chiave, ma non sono espliciti.

Ciò potrebbe aiutare i creatori a evitare i divieti e risparmiare a TikTok ulteriori controlli legali, e se non altro, l’effetto rende la generazione di immagini AI molto più accessibile, ma gli strumenti sperimentali come DALL-E sono ancora limitati a un gruppo selezionato.

TikTok, nel frattempo, ha oltre 1 miliardo di utenti mensili mentre è probabile che pochi di loro utilizzino mai l’arte generata dall’intelligenza artificiale, l’aggiunta porta la tecnologia a un pubblico molto più ampio, in quanto parrebbe una tecnologia per pochi.