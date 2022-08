Pokémon: Cronache di Arceus in anteprima ai Campionati Mondiali, ecco il teaser

Lo speciale animato Pokémon, Cronache di Arceus, debutterà ai Campionati Mondiali il 19 agosto, per poi essere trasmesso su Netflix a settembre.

The Pokémon Company International ha svelato un nuovo speciale animato, Pokémon: Cronache di Arceus, ispirato al celebre videogioco Leggende Pokémon: Arceus, che vede Ash, Pikachu e amici affrontare un’emozionante avventura nella regione di Sinnoh.

La versione in lingua inglese di Pokémon: Cronache di Arceus debutterà in una proiezione durante i Campionati Mondiali Pokémon 2022 a Londra intorno alle 18:00 BST (UTC+1) il 19 agosto 2022. I posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo. Oltre che ai Campionati Mondiali Pokémon 2022, i fan di tutto il mondo (Asia esclusa) potranno guardare Pokémon: Cronache di Arceus esclusivamente su Netflix a partire dal 23 settembre 2022.

In attesa del debutto di Pokémon: Cronache di Arceus, The Pokémon Company International ha offerto ai fan un’anteprima dello speciale animato in arrivo rivelando le prime immagini, la sinossi ufficiale e pubblicando il trailer sul canale YouTube di Pokémon.

Sinossi di Pokémon: Cronache di Arceus

Una visita a Sinnoh si trasforma in un’avventura ad alto rischio quando Ash, Pikachu, Goh e Lucinda uniscono le forze con un potente Pokémon per affrontare una minaccia incombente! Dopo aver ricevuto un messaggio enigmatico dal Pokémon misterioso Arceus, Ash, Goh e Lucinda si ricongiungono a una vecchia conoscenza, Brock, per dirigersi al Monte Corona a indagare. Qui trovano Heatran fuori controllo e i comandanti del Team Galassia, decisi a trovare il loro leader scomparso aprendo un varco tra le dimensioni. Con un terzetto di Pokémon leggendari e la Campionessa della Lega di Sinnoh, Camilla, dalla loro parte, i nostri eroi possono contare su un grande aiuto, e ne avranno bisogno di parecchio, se vogliono salvare Sinnoh!

