Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities: le foto ufficiali della serie horror Netflix

Netflix ha rilasciato, ieri, il first look trailer di Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities, la bizzarra e disturbante serie antologica horror curata dal grande regista messicano: vi presentiamo, oggi, anche la prima fotogallery ufficiale dello show, in arrivo sulla piattaforma streaming a partire dal 25 ottobre.

La descrizione del progetto parla di “un macabro miscuglio a tema horror, con storie inedite che svariano dal macabro, alla magia, al gotico, al grottesco. L’antologia sarà composta da otto episodi, con due storie originali dello stesso Del Toro, e con un gruppo di autori e registi scelti dal filmmaker”.

L’attuale (e laconica) sinossi ufficiale recita:

Raccolta di storie inquietanti, una più terrificante dell’altra, selezionate dall’acclamato regista premio Oscar Guillermo del Toro.

Questi sono i titoli degli episodi che andranno a comporre la serie TV: DREAMS IN THE WITCH HOUSE, GRAVEYARD RATS, LOT 36, PICKMAN’S MODEL, THE AUTOPSY, THE MURMURING, THE OUTSIDE, THE VIEWING.

Mentre questi sono i dettagli su cast, interpreti, registi e sceneggiatori: F. Murray Abraham (Mythic Quest), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom) e Luke Roberts (Ransom) appariranno in un episodio di David S. Goyer (The Dark Knight) (basato su un racconto Michael Shea),diretto da David Prior (The Empty Man); Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Euphoria), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead), e Sebastian Roché (The Man in the High Castle) saranno protagonisti di un episodi di Regina Corrado (Deadwood; The Strain) (basato su una storia originale di Guillermo del Toro) diretto da Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos).

Crispin Glover (River’s Edge) e Ben Barnes (Shadow and Bone) saranno protagonisti di un episodio realizzato da Lee Patterson (Curve) (basato su un racconto di H.P. Lovecraft) diretto da Keith Thomas (L’incendiaria); Peter Weller (Star Trek Into Darkness) sarà protagonista di un episodio diretto da Panos Cosmatos (Mandy), scritto assieme a Aaron Stewart-Ahn; Mika Watkins (Origin) ha scritto un episodio (basato su un racconto di H.P. Lovecraft) diretto da Catherine Hardwicke (Twilight).

