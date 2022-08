Google Pixel 6: dopo l’update ad Android 13 non si potrà tornare indietro

Come di recente hanno avuto modo di spiegare le pagine di Android Police, in seguito all'aggiornamento ad Android 13 non sarà possibile tornare indietro.

Gli aggiornamenti dei telefoni a volte possono essere poco piacevoli per gli utenti che si trovano a vedere bloccate alcune novità o a dovere avere a che fare con altre, e per quel che riguarda Android 13 coloro che ha un Pixel 6, 6 Pro o 6a di sicuro potrebbe trattarsi di un grosso problema, considerando che come spiegato da Google una volta effettuato il nuovo aggiornamento non si avrà modo di tornare indietro in alcun modo.

Come spiegato sulle pagine di Android Police infatti, un nuovo avviso segnala il tutto, spiegando che un aggiornamento del bootloader blocca in ogni modo la possibilità di tornare a delle versioni precedenti dopo che si procede con il flash di Android 13.

La compagnia non ha avuto modo di spiegare le motivazioni dietro una scelta di questo tipo, con l’Android Flash Tool che invece sottolinea come le versioni precedenti abbiano una vulnerabilità che obbliga di conseguenza a passare ad Android 13, con eventuali manomissioni che potrebbero creare vari danni e che hanno portato alla rimozione della possibilità di downgrade.

Di sicuro non fa piacere sapere che la compagnia non permetta agli utenti di correre consapevolmente questo rischio, ma al momento non è possibile fare molto a riguardo.