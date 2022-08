Xiaomi Mix Fold 2: gli sfondi sono già disponibili

Il nuovo pieghevole dell’azienda cinese è un’ottima alternativa all’offerta di Samsung in quanto offre hardware di punta a un prezzo leggermente più conveniente, tuttavia, Mix Fold 2 è disponibile solo in Cina e Xiaomi non ha condiviso alcun piano per portarlo in altre regioni. Se si è alla ricerca di una nuova ammiraglia pieghevole, è sempre possibile importarlo dalla Cina o aspettare che l’azienda la lanci nel proprio paese. Nel frattempo, si possono provare tutti i nuovi sfondi Mix Fold 2 sul proprio dispositivo attuale.

Xiaomi Mix Fold 2 viene fornito con una versione ottimizzata della MIUI 13 per pieghevoli con una serie di nuove funzionalità per aiutare gli utenti a sfruttare al meglio il suo format factory unico. La versione del software include anche alcuni sfondi statici e live specifici del dispositivo.

Il dispositivo offre un totale di dieci sfondi statici e cinque sfondi live, dei quali cinque di questi sfondi statici sono per lo schermo di copertina, mentre i restanti sono per il display pieghevole principale, gli sfondi live, invece, sono solo per il display principale.

Gli sfondi statici per lo schermo di copertina hanno una risoluzione di 2520×1080 pixel e dovrebbero essere ridimensionati bene sulla maggior parte dei dispositivi con display FHD+. Tuttavia, gli sfondi per il display pieghevole principale hanno una risoluzione di 2160×1914 pixel, quindi potrebbe essere necessario ritagliare se per usarli su uno smartphone normale.