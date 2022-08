Meta lavora alla cifratura end-to-end per i backup di Messenger

Meta ha annunciato di voler presto introdurre la cifratura end-to-end per i backup di Messenger. Ecco come funzionerà.

Meta ha annunciato di voler presto introdurre la cifratura end-to-end per i backup di Messenger, l’applicazione nata per gestire la messaggistica di Facebook, ma che ormai può essere utilizzata anche per gli SMS e (in alcune regioni) per i DM di Instagram.

La cifratura dei backup sulla carta funzionerà in modo simile a quanto già visto su WhatsApp. Sarà possibile proteggere in modo sicuro tutti i dati delle chat e dei messaggi, in modo da poterli recuperare comodamente quando si vuole fare il passaggio dal vecchio telefono a quello nuovo.

Le persone vogliono avere la certezza che le loro conversazioni online con gli amici e i famigliari siano private e sicure. Stiamo lavorando senza sosta per proteggere con la crittografia end-to-end i tuoi messaggi personali e le chiamate, una misura di sicurezza che sarà attivata di default su Messenger e Instagram. Oggi annunciamo i nostri piani per testare un nuovo metodo che ti consentirà di proteggere nel cloud i backup delle tue chat Messenger protette da crittografia end-to-end

si legge nel blog ufficiale di Meta.

Gli utenti potranno proteggere le loro conversazioni semplicemente creando un PIN numerico. Su iOS gli utenti potranno salvare la chiave segreta all’interno di iCloud.

Meta sta lavorando ad un potenziamento della sua tecnologia di cifratura. Inoltre l’azienda intende anche mettere a disposizione un semplice tool per poter verificare in qualsiasi momento se la cifratura è effettivamente attiva.