Google cerca dei tester per una “rivoluzione” di Home

Il colosso di Mountain View sembra pronto a rivoluzionare l'esperienza di Google Home, e come di recente anticipato sta cercando dei tester che firmino un NDA.

Dopo che meno di sei mesi fa è cambiato il funzionamento dell’app Google Home, la compagnia non si vede ancora soddisfatta del risultato finale, e infatti ha deciso di cercare dei modi utili al fine di migliorare l’esperienza in questione, realizzando una vera e propria nuova generazione di design del software.

Si parla nello specifico di test per quel che riguarda le nuove feature, con il colosso che si trova a cercare personale in grado di perseguire questo specifico obiettivo. Come spiegato da 9to5Google, il nuovo design sta venendo anticipato attraverso il servizio di testing Centercode.

La compagnia è alla ricerca di individui che firmino un NDA (accordo di non divulgazione) e che abbiamo un dispositivo smart per la propria abitazione valido, per quel che concerne i Nest o i Chromecast. Attraverso Centercode risulta quindi davvero possibile provare a testare le novità di Google Home.

Al momento non è chiaro quali saranno i cambiamenti portati con la nuova app a cui il noto colosso sta lavorando, e speriamo ovviamente di avere presto a che fare con ulteriori dettagli sulla questione, sperando che la compagnia proceda correttamente con i test e si trovi a lanciare il tutto entro poco tempo.