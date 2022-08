WhatsApp: novità per la condivisione del proprio numero di telefono

Cosa c’è di nuovo in questo aggiornamento? WhatsApp sta lavorando per gestire la visibilità del numero di telefono all’avvio di una chat con alcune aziende, per un futuro aggiornamento dell’app. Questa funzionalità è in fase di sviluppo, quindi non è pronta per essere rilasciata ai beta tester, ma è possibile scoprire ulteriori informazioni sulla funzionalità in questo articolo.

WhatsApp continua a lavorare sui miglioramenti per informare i partecipanti del gruppo sul sistema di approvazione dell’appartenenza al gruppo. La nuova funziona dell’app di messaggistica più famosa al mondo, consiste appunto nella visione del numero di telefono all’avvio di una chat, e grazie a questa funzione, gli utenti potranno condividere il proprio numero di telefono con un determinato sottogruppo di una comunità di cui fanno parte, poiché il loro numero di telefono è sempre nascosto per impostazione predefinita dopo essere entrati in una comunità.

WhatsApp ha in programma di chiedere agli utenti se vogliono condividere il proprio numero di telefono quando iniziano una chat con le aziende in alcune situazioni. In alcuni casi, WhatsApp nasconderà automaticamente il numero di telefono del cliente quando questi inviano un messaggio alle aziende tramite l’annuncio Click to WhatsApp. Ma attenzione, non tutte le interazioni con un annuncio WhatsApp saranno idonee a nascondere il numero di telefono, quindi è necessario attendere un altro aggiornamento o informazioni ufficiali di WhatsApp per scoprire come funziona.

Quando si contatta una determinata attività e il numero di telefono è nascosto in quel caso specifico, come accade con l’opzione di condivisione del numero di telefono per i sottogruppi di una comunità, i clienti potranno scegliere di condividere il numero di telefono con loro. Sfortunatamente, questa funzione è in fase di sviluppo, quindi non è chiaro quando WhatsApp prevede di rilasciarla ai beta tester.