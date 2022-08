Piero Angela addio

Piero Angela, uno dei volti più noti e importanti del campo della divulgazione scientifica in Italia, ci lascia all’età di 93 anni: l’annuncio è stato dato dal figlio Alberto Angela, giornalista e saggista come il padre, e dall’ufficio stampa Rai, nonché dalla pagina ufficiale Facebook di Super Quark, il programma televisivo che ha condotto per tanti anni.

Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni… Posted by SuperquarkRai on Saturday, August 13, 2022

Questo l’ultimo messaggio di Angela al suo pubblico, scritto in previsione del suo ritiro.

Angela, torinese di nascita e figlio del noto medico antifascista Carlo Angela, da giovane iniziò una carriera da musicista, messa poi da parte, nei primi anni ’50, in favore del giornalismo; la passione per la musica, tuttavia, non si affievolì mai.

Tra i primi volti della tv di stato, è stato corrispondente all’estero e conduttore dei primi telegiornali italiani; è stato anche inviato in zona di guerra, prima di trovare la sua realizzazione nel campo dei documentari e della divulgazione scientifica, ispirato anche dalla corsa allo spazio. Per tutti gli anni ’70 ha sperimentato, trovando il suo stile, fatto di rigorosità scientifica e metodologica ma di grande discorsività, in grado di parlare a tutti e di interessare il pubblico di ogni età, portando la cultura e l’informazione nelle case di tutti gli italiani.

Nel 1981 debutta quella che sarà la sua trasmissione ammiraglia: Quark, che tra rimaneggiamenti e spin-off evolverà poi in Super Quark, affiancato da autori ed esperti di grande calibro e dal figlio Alberto, che ne ha seguito le orme.

Appassionato di scacchi, è noto il suo impegno non solo nella diffusione di una corretta informazione scientifica, ma anche nello smantellamento delle pseudoscienze: difatti è tra i fondatori del CICAP, ricoprendone anche il ruolo di presidente onorario.

L’essere rigorosamente coi piedi per terra non gli impediva di essere “nerd” nel migliore dei modi possibili, non disdegnando la migliore l’analisi dei migliori scenari fantascientifici e molta autoironia, come quando, nel 2019, si è prestato ad entrare in scena al convegno del CICAP “scortato” da stormtrooper e da Darth Vader con la Marcia Imperiale in sottofondo.

