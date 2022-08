All'inizio di questo mese, Google ha aggiornato i numeri di distribuzione di Android per rivelare che Android 12 è in esecuzione sul 13,3% dei dispositivi.

Prima dell’aggiornamento del 4 agosto, Google ha aggiornato per l’ultima volta la distribuzione della versione API/piattaforma Android in Android Studio il 9 maggio. Quattro mesi fa, Android 12 non era ancora elencato nei numeri di distribuzione e la sua attuale inclusione arriva prima del lancio di Android 13, detto questo, ci sono prove che suggeriscono che Android 12 e versioni successive a maggio erano a circa il 6,6% ma non erano esplicitamente elencati in Android Studio.

Il grafico a torta verde è qualcosa che 9to5Google ha creato per replicare il modo in cui le informazioni sono state presentate visivamente quando i numeri di distribuzione di Android sono stati rilasciati mensilmente. Estrae gli stessi dati (direttamente da Google) utilizzati da Android Studio. A maggio, un altro grafico ha totalizzato il 93,3% e presumiamo che il resto necessario per arrivare al 100% sia prevalentemente Android 12 (ma potrebbe anche incorporare 12L e 13 Beta), ma non è chiaro il motivo per cui Google non ha ufficialmente annotato Android 12 tre mesi prima.

Con questa logica, il grafico a torta di agosto raggiungerà il 99,8% e parte del restante 0,2% potrebbe essere Android 12L, che ha il suo livello API (32) dato il tablet e i miglioramenti pieghevoli, ma comunque ;a stragrande maggioranza dovrebbe provenire dagli ultimi dispositivi Made by Google (Pixel 3a e successivi). Nel frattempo, Android 11 è ora al 27% dal 23,8% di maggio. Rimane la versione di Android più utilizzata oggi, con Android 10 che segue al 22,3%. Android 9 Pie è ancora al 14,5% e quattro anni dopo batte ancora l’ultima versione stabile.

Quando Google ha rilasciato questi dati mensilmente, è stato compilato dai dispositivi Android che hanno effettuato l’accesso al Play Store durante un periodo di sette giorni che termina nella data indicata e la metodologia è presumibilmente invariata.