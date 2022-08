Agosto è entrato nel vivo. Il mese delle vacanze per eccellenza è iniziato e il relax non tarderà ad iniziare. Come vi ho più e più volte detto l’estate 2022 è stata bollente non solo per la temperatura. Le uscite seriali estive sia per numero che per qualità sono approdate sulle varie piattaforme streaming in abbondanza. Se ad agosto pensavate di rilassarvi sotto l’ombrellone e lasciare il pc a casa forse dovrete rivedere i vostri piani per poter restare al passo con tutte le nuove uscite.

Inoltre, sono abbastanza certa, che in tanti dovranno recuperare alcune serie tv appena approdate in streaming questa estate ma che causa lavoro ed impregni quotidiani non hanno avuto il tempo di visionare.

Ecco qui 10 serie tv da vedere nell’estate 2022. Alcune delle serie che vi propongo devono ancora debuttare, altre sono già disponibili sulle varie piattaforme streaming ma magari dovete ancora visionarle. Tranquilli troverete la serie perfetta per le vostre vacanze.

The Sandman, già disponibile su Netflix

Dal 5 agosto su Netflix è approdata la serie tv tratta dai fumetti di Neil Gaiman. Per molti il prodotto d’origine era intrasponibile, invece Netflix e Warner Bros. sono riuscite nel miracolo. La prima stagione di The Sandman è una delle serie migliori del 2022 e un ottimo adattamento della saga a fumetti.

Con 10 episodi dalla durata variabile e dallo stile differenze The Sandman vi terrà incollati allo schermo.

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

The Sandman è un ricco intreccio di mito e fantasy dark pieno di personaggi forti che segue le avventure di Sogno nel corso di dieci epici capitoli. Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer.

Il cast della serie è formato da: Tom Sturridge (Dream of the Endless), Gwendoline Christie (Lucifer), Sanjeev Bhaskar (Cain), Amid Chaudry (Abel), Charles Dance (Roderick Burgess), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (The Corinthian).

I am Groot, già disponibile su Disney+

Fresca di uscita su Disney ecco I am Groot una serie di corti animati con la stessa tecnica CGI utilizzata nei film MCU. Il nuovo show Marvel è composto da una serie di corti per la durata complessiva di circa 20 minuti. La serie è ambientata dopo il secondo volume di Guardiani della Galassia ma prima della scena post credit con protagonista Groot adolescente. Nel cast figurano le voci di Vin Disel come Groot e di Bradley Cooper come Rocket.

House of the dragon, dal 22 agosto su Sky e Now Tv

Finalmente la nuova serie ambientata nell’universo di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di Martin sta per arrivare su Sky e Now Tv. House of the dragon, serie spin-off di Game of Thrones approderà in Italia con suo primo episodio nella notte tra il 21 e il 22 agosto. La serie è ambientata immediatamente prima della guerra civile scatenata dagli eredi della Casa Targaryen, si tratta di una lotta interna alla famiglia dei draghi dettata da controversi di successione. La guerra di successione che in seguito venne chiamata la Danza dei draghi

In dieci episodi girati nel Regno Unito, House of the Dragon vanta un grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans.

Nel cast anche Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

Co-creatore e produttore esecutivo della serie George R.R. Martin; co-creatore, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore Ryan Condal; co-showrunner, produttore esecutivo e regista Miguel Sapochnik; produttore esecutivo e sceneggiatrice Sara Hess; produttori esecutivi Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt; registi Clare Kilner, Geeta V. Patel; regista e co-produttore esecutivo Greg Yaitanes. Tratto dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin.

Stranger Things, già disponibile su Netflix

Chi non ha mai sentito parlare di Stranger Things? Penso che ormai chiunque conosca anche solo per sentito dire la serie campione di ascolti di Netflix. Con la sua quarta stagione Stranger Things è diventata la serie più vista in lingua inglese della piattaforma streaming.

La serie creata dai fratelli Duffer è perfetta per l’estate: scorrevole, misteriosa e avvincente. Sicuramente non vi annoierete durante la visione. Ancora parecchi utenti di Netflix non hanno visionato la serie tv perchè ritenuta troppo horror o troppo fantasy. Tranquilli le prime tre stagioni sono tranquillamente visionabili anche da chi mal digerisce i prodotti con una spiccata linea narrativa horror, la quarta stagione, invece, prende a piene mani dal genere.

Ad ogni modo saranno i personaggi e le loro relazioni a conquistarvi.

Se non avete mai visto la serie tv l’estate 2022 è un’ottimo periodo per iniziarla.

Paper Girls, già disponibile su Amazon Prime Video

Se non avete ancora visto Stranger Things perchè temete l’animo horror del prodotto, ecco una serie simile a quella Netflix ma senza vibes horror. Paper Girls, serie tv tratta dall’omonimo fumetto di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang e prodotta da Amazon Prime Video, è disponibile con la sua prima stagione sulla piattaforma Amazon dal 29 luglio,

Le protagoniste della serie TV sono Sofia Rosinsky (Fast Layne), Camryn Jones (Cherish the Day), Riley Lai Nelet (Altered Carbon), e Fina Strazza (A Christmas Melody). A loro si aggiungono Ali Wong che farà la versione adulta di “Erin,” Nate Corddry che sarà “Larry” e Adina Porter che farà “Prioress.”

Paper Girls ha per protagoniste quattro ragazze che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo, che le porterà ad affrontare un’avventura temporale per salvare il mondo. Nel viaggio tra presente, passato e futuro, incontreranno anche versioni future di se stesse trovandosi a scegliere tra accettare o rifiutare il loro destino.

Never Have I Ever, la terza stagione sarà disponibile su Netflix dal 12 agosto

Gli amanti dei prodotti teen irriverenti e dalla grande rappresentazione di Netflix saranno felici di sapere che la terza stagione di Non ho mai arriverà su Netflix il 12 agosto.

Non è ancora disponibile una sinossi completa della terza stagione, ma nella seconda la teenager americana di origini indiane Devi (Maitreyi Ramakrishnan) ha continuato ad affrontare le pressioni quotidiane del liceo, i drammi in casa e… a scoprire anche nuovi amori. La serie è ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling, con Lang Fisher nelle vesti di produttrice esecutiva, showrunner e sceneggiatrice. La produzione esecutiva del progetto di Universal Television è affidata inoltre a Howard Klein e David Miner di 3 Arts Entertainment.

Questa non sarà l’ultima stagione dello show, Netflix ha dichiarato che rivedremo i protagonisti di Non ho mai anche per la quarta e si presume conclusiva stagione.

The Summer I Turned Pretty, già disponibile su Amazon Prime Video

La serie perfetta per l’estate 2022 è The Summer I Turned Pretty, la serie tv più popolare del 2022 tra il pubblico teen ed amante di prodotti romantici. La serie dal 17 giugno ha conquistato il pubblico di Amazon Prime Video, gli amanti dei romanzi di di Jenny Han e non solo. Amazon ha sempre creduto nel potenziale della serie, tanto da rinnovarla per la seconda stagione già prima della messa in onda della prima. Attualmente sono in corso le riprese della nuova stagione.

Belly (Lola Tung) misura lo scorrere del tempo in estati. I mesi che si susseguono da settembre a maggio sono solo l’intermezzo che la separa dalla sua tanto amata estate. Da sempre trascorre i mesi estivi con la madre nella casa sulla spiaggia di Susannah, migliore amica della mamma di Belly e madre di Jeremiah e Conrad. I due ragazzi sono amici di Belly fin dall’infanzia: Jeremiah è il ragazzo affidabile su cui puoi sempre contare, Conrad è l’affascinante e impossibile belloccio, colui che puoi solo sognare ma mai avere. Se entrambi i giovani hanno sempre visto Belly solo come un’amica di famiglia quest’estate sarà profondamente diversa. Belly è cresciuta e la sua bellezza è sbocciata, a nessuno dei due giovani è più indifferente. Il triangolo amoroso e le liti tra fratelli sono all’orizzonte. Prevarrà il ragazzo proibito o il porto sicuro?

Only Murders in the Builing, già disponibile su Disney+

Tra le serie rivelazione del 2021 troviamo sicuramente Only Murders in the Building, serie tv mystery comedy con protagonisti un trio insolito e variegato composto da Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short. La prima stagione ha conquistato i fan dei mystery anni ’90 e più giovani spettatori non avvezzi al genere. Grazie all’irriverente e spontanea comicità del trio la serie in soli 10 episodi dalla durata inferiore alla mezza’ora ha saputo affermarsi tra le più interessanti del panorama seriale del 2021. La seconda stagione è attesissima. Il finale di stagione aveva lasciato le carte ancora in tavola e i nostri appassionati di podcast true crime preferiti sono pronti a risolvere un nuovo mistero.

Only Murders in the Building 2, come la stagione precedente, è composta da 10 episodi. Il cast torna al gran completo e tra le new entry lo show può vantare i nomi di Cara Delevingne, che farà parte del cast regolare della stagione; Shirley MacLaine a Amy Schumer (Life & Beth). Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie e Looking) tornando anche nelle vesti di creatori e sceneggiatori della serie.

See 3, la terza stagione sarà disponibile dal 26 agosto su Apple TV+

Apple TV+ è una piattaforma streaming ancora troppo considerata nonostante l’elevata qualità dei prodotti che rilascia. Ha un catalogo limitato, questo è certo, ma meglio pochi prodotti ma veramente buoni.

Se amate le distopie e le vibes alla Game of Thrones non potete non recuperare See.

Ambientata in un futuro brutale e primitivo, See vede l’umanità brancolare nel buio della sua condizione acquisita di cecità generalizzata: la serie Apple TV+ vanta nel cast della sua terza stagione anche Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James e David Hewlett.

Dal 26 agosto Jason Momoa torna per l’ultima volta a vestire i panni di Baba Voss nell’ultima stagione di See. Attendiamo un finale epico.

Uncoupled, già disponibile su Netflix

Se preferite trascorrere le vacanze all’insegna di un prodotto fresco, divertente e attuale ecco Uncoupled. Il 29 luglio su Netflix è sbarcata la nuova serie comedy con protagonista Neil Patrick Harris. La serie è il frutto della collaborazione tra Darren Star, creatore di Emily in Paris, Sex & the City e Younger, e Jeffrey Richman, produttore esecutivo di Modern Family.

Uncoupled racconta la storia di Michael Lawson (Neil Patrick Harris), convinto che la sua vita sia perfetta, finché il marito non lo coglie di sorpresa, lasciandolo dopo 17 anni di relazione. Da un giorno all’altro Michael si ritrova a dover affrontare due dei suoi incubi peggiori: la perdita di quella che pensava essere la sua anima gemella ed essere un gay single sulla quarantina a New York City.