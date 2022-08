Scream 6: Melissa Barrera approva la scelta di Neve Campbell di non fare il film

La scelta di Neve Campbell di lasciare il franchise di Scream, non partecipando a Scream 6, ha sorpreso tutti gli appassionati. Melissa Barrera, che nel quinto lungometraggio della saga ha vestito i panni di Samantha Carpenter, ha deciso di dire la sua, approvando la scelta fatta da Neve Campbell.

Ecco le sue parole:

La scelte di Neve è stata scioccante, ma da donna la comprendo. Soprattutto da donna di colore mi ritrovo ad avere a che fare con questa cosa di continuo, arrivando a non essere pagata pe quanto merito. Con me capita perché sono latina, e non mi si considera al pari di una donna bianca. Ma se Neve da donna bianca viene sottovalutata, questo fa capire quanti problemi ci siano all’interno di questa industria. Perciò applaudo la sua scelta di aver fatto un qualcosa in cui crede.

Neve Campbell ha dichiarato sulla sua non partecipazione a Scream 6:

Come donna ho lavorato tanto durante la mia carriera per dimostrare quanto valevo, specialmente con Scream. Credo che l’offerta che mi è stata fatta non sia pari al valore che ho dimostrato per la saga. Per me il fatto di lasciare il franchise è una scelta molto difficile. A tutti i miei fan dico loro che li amo, mi avete sempre supportato. Sarò sempre grata nei vostri confronti di questo franchise e di ciò che mi ha offerto nel corso degli ultimi 25 anni.