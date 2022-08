Samsung permetterà la riparazione pieghevoli in maniera più economica

Per spingere le vendite dei nuovi prodotti pieghevoli e renderli più appetibili, Samsung ha messo in piedi un sistema per rendere le riparazioni molto economiche.

Dal momento che i pieghevoli Samsung sono ancora esattamente nel regno delle “tecnologie emergenti”, c’è un po’ di incertezza in essi coinvolta e ciò si estende all’affrontare il costo di possibili riparazioni. Forse per aiutare questi telefoni a sembrare un po’ più attraenti, la compagnia sta rendendo le riparazioni più economiche quest’anno.

Le cose sono iniziate in modo imbarazzante per il primo Galaxy Fold, con gli utenti che hanno strappato la protezione per lo schermo preinstallata e i display non funzionavano a sinistra e a destra. Samsung ha chiaramente migliorato le cose da allora e l’azienda afferma che i suoi display attuali sono più duri e rigidi, il che li rende più resistenti all’usura. Mentre i suoi pieghevoli ora offrono resistenza all’acqua, la mancanza di un grado di protezione dalla polvere lascia un’incertezza sulla durata a lungo termine.

La buona notizia è che anche se questi progressi non rendono il Galaxy Z Fold 4 o Z Flip 4 il miglior dispositivi per immersione o il robusto telefono da portarsi a lavoro, se si bloccasse il display, la correzione di Samsung potrebbe essere più economica che mai questa volta. Con un piano Samsung Care Plus, la franchigia per uno schermo danneggiato ora è solo un misero 29$.

Le riparazioni fuori garanzia senza un abbonamento Care Plus potrebbero salire fino a 480$. Non siamo sicuri di quante sostituzioni fuori garanzia verranno eseguite sui nuovi Z Flip 4 e Z Fold 4, quindi sarebbe opportuno mantenere i telefoni il più protetti possibile come di consueto.