Aquaman 2 per Jason Momoa sarà più divertente del primo ed avrà a che fare con i cambiamenti climatici

Jason Momoa in una recente intervista a GQ ha parlato di Aquaman 2 e di ciò che sarà messo al centro del lungometraggio sequel targato DC Films. Secondo Momoa il film sarà più divertente ed avrà a che fare con la questione relativa ai cambiamenti climatici.

Queste sono le parole dell’attore:

Il film sarà più divertente rispetto al primo. Ci sarà una sorta di ritorno al passato. Non voglio dire molto, ma posso rivelare che abbiamo accelerato delle situazioni che stanno accadendo sulla Terra, e che non saranno dovute alla presenza degli alieni.

Ricordiamo che Aquaman and the Lost Kingdom doveva uscire al cinema a dicembre, mentre arriverà nelle sale cinematografiche a marzo. Il regista James Wan ha così motivato lo spostamento di data:

Sto lavorando senza sosta, giorno e notte, 15 ore al giorno, per montare il film su Aquaman direttamente da casa. Per un film che si basa molto sugli effetti speciali ringrazio per il tempo extra che mi è stato dato per sistemare tutto. Lavorare con una spettacolare nuova tecnologia mi ha entusiasmato fin dai primi test di prova. Sono cautamente ottimista ed entusiasta, e non vedo l’ora di condividere qualcosa di nuovo appena ce ne sarà la possibilità.