Wedding Season: il trailer della serie britannica di Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della sua prima serie originale britannica, la commedia romantica d’azione Wedding Season. Composta da otto episodi, la serie debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming l’8 settembre, in occasione del Disney+ Day. La serie debutterà su Disney+ a livello globale su Star+ in America Latina e su Hulu negli Stati Uniti.

Ecco il trailer.

La coinvolgente serie racconta la storia di Katie e Stefan che si innamorano l’una dell’altro durante un matrimonio e iniziano una relazione, nonostante Katie abbia già un fidanzato. Due mesi dopo, al matrimonio di Katie, il suo nuovo marito e tutta la sua famiglia vengono assassinati. La polizia pensa che sia stato Stefan. Stefan crede che sia stata Katie. E nessuno sa con certezza quale sia la verità…

La serie è un viaggio ricco di azione attraverso il Regno Unito e gli Stati Uniti, mentre Katie e Stefan si danno alla fuga, cercando di dimostrare la loro innocenza.

Wedding Season è interpretato da Rosa Salazar e Gavin Drea, con Jade Harrison, Jamie Michie, Callie Cooke, Bhav Joshi, Ioanna Kimbrook, Omar Baroud e George Webster.

La serie è creata da Oliver Lyttelton (Cheaters – Tradimenti), talento emergente della sceneggiatura, che ne è anche executive producer ed è diretta da George Kane (Crashing) e Laura Scrivano (The Lazarus Project). Prodotta da Dancing Ledge Productions (The Responder, The Salisbury Poisonings), con gli executive producer Chris Carey, Laurence Bowen e Toby Bruce, e da Jax Media (Russian Doll, Emily in Paris), con Brooke Posch, Lilly Burns e Tony Hernandez nel ruolo di executive producer, insieme a Johanna Devereaux, executive producer per Disney+.

Wedding Season debutterà insieme ai nuovi contenuti annunciati per il Disney+ Day dai brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.