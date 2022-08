Kirby’s Dream Buffet: data d’uscita annunciata per il nuovo spin-off multiplayer

Nintendo ha annunciato ufficialmente la data d’uscita di Kirby’s Dream Buffet, il goloso spin-off multiplayer dove quattro affamati giocatori affrontano livelli pieni zeppi di dolciumi ed altre delizie. Il gioco sarà disponibile a partire dal 17 agosto 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.

In Kirby’s Dream Buffet i giocatori dovranno correre, gareggiare in tantissimi zuccherosi minigiochi e combattere tra croccanti piatti straripanti di cioccolato, gelato e altre leccornie. A vincere sarà il Kirby più cicciottello. Con le ricompense ottenute potrete sbloccare elementi cosmetici, costumi, variazioni di colore e tanto altro ancora.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Rotola in dolcissimi livelli mentre affronti un altro giocatore in locale o un’intera banda di famelici e colorati Kirby online. Divora le fragole per ingrandirti e diventare sempre più veloce quando rotoli in discesa. Il Kirby più in palla (e più pesante) avrà maggiori possibilità di aggiudicarsi la vittoria! Vuoi ribaltare le sorti della gara? Usa i cubi snack per sbloccare deliziose abilità cibo di copia

Il gioco sarà disponibile esclusivamente in digitale su Nintendo eShop al prezzo di 14,99 euro. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina ufficiale dell’eShop a questo indirizzo.