Game of Thrones: George R.R. Martin non era informato su ciò che accadeva nell’ultima stagione

George R.R. Martin ha rivelato che non era al corrente di ciò che accadeva nella stagione finale di Game of Thrones.

George R.R. Martin ha parlato al The New York Times del lancio di House of the Dragon, ed è ritornato a discutere di Game of Thrones, rivelando che non era al corrente di ciò che si stava pianificando per la stagione finale, ed anche per alcune delle precedenti.

Lo scrittore ha rivelato:

Dalla stagione cinque e sei, e certamente anche durante la sette e la otto, sono stato tenuto abbastanza poco al corrente di ciò che stava accadendo.

Le parole di Martin confermano il fatto che lo scrittore avesse delle intenzioni diverse su come impostare il finale della storia, tant’è che, di recente, ha sottolineato come gli ultimi due libri della saga saranno molto diversi rispetto al telefilm.

Queste sono le sue dichiarazioni: