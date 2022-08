Fakes: foto e nuova sinossi della serie Netflix in arrivo il 2 settembre

Il 2 settembre arriverà su Netflix una nuova serie teen con protagonisti Emilija Baranac, Jennifer Tong e Richard Harmon: Fakes, la folle storia di due grandi amiche adolescenti che per caso creano (e successivamente perdono) uno dei più grandi imperi di documenti d’identità falsi del Nord America. Vi presentiamo le foto ufficiali e la nuova sinossi.

Fakes è la storia di due grandi amiche che creano per caso uno dei più grandi imperi di documenti d’identità falsi del Nord America. Dopo essere andate ad abitare in un attico in centro, si ritrovano tra le mani molto più contante di quanto abbiano mai immaginato, finché non fa irruzione la polizia federale. Una delle due finisce in prigione, ma l’altra riesce a scamparla. Questa è la storia di un tradimento assoluto, raccontato dal punto di vista delle protagoniste che si rivolgono spesso direttamente al pubblico. Una commedia drammatica con due narratrici inaffidabili in competizione per chi ha l’ultima parola.

