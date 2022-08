Conan the Barbarian – Jason Momoa definisce il film “un grande amasso di m***a”

Conan the Barbarian è stato il remake del lungometraggio del 1982 con Arnold Schwarzenegger. Il protagonista di quel rifacimento è stato Jason Momoa, che di recente ha parlato di quell’esperienza, definendola in maniera negativa “un grande ammasso di m***a”.

Ecco le sue parole:

Ho fatto parte di molti progetti veramente schifosi, e film di cui non avevo alcun controllo. Conan è stato uno tra questi. Posso dire che è stata una delle mie esperienze più belle, ma l’hanno trasformata in un grande ammasso di m***a.

Ricordiamo che Conan the Barbarian è uscito nel 2011, diretto da a Marcus Nispel. L’insuccesso del lungometraggio è il riflesso delle aspre critiche ricevute, tanto che su Rotten Tomatoes ha ricevuto il 25% di gradimento, ed ha incassato appena 48 milioni di dollari.

Ricordiamo che Jasnon Momoa sarà il protagonista di Aquaman 2, film in cui è impegnato anche a livello produttivo. Momoa sarà tra i protagonisti del decimo capitolo cinematografico di Fast and Furious. Oltre ad essere stato tra i protagonisti di Game of Thrones, l’interprete è l’attore principale della serie Apple intitolata See.