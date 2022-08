Ciclo delle streghe Mayfair: le prime immagini della serie TV

Sono state pubblicate online le prime immagini del Ciclo delle streghe Mayfair, in cui si vede Alexandra Daddario nei panni di Rowan, Harry Hamlin che veste i panni di Cortland Mayfair, Jack Huston che fa Lasher e Tongayi Chirisa come Ciprien Grieve.

Ecco la galleria di foto dal Ciclo delle streghe Mayfair.

La Rowan di Alexandra Daddario è una dottoressa il cui destino sarà legato all’appartenenza ad una famiglia di streghe. Si tratta della più potente strega Mayfair, ed è la tredicesima della serie di romanzi. Mentre Harry Hamlin come Cortland Mayfair veste i panni del patriarca del clan Mayfair, un personaggio avaro di denaro, di potere e di vita.

Il progetto sul Ciclo delle Streghe Mayfair ha avuto il via definitivo lo scorso dicembre, e vedrà coinvolti come produttrici e sceneggiatrici Esta Spalding (Masters of Sex, On Becoming a God in Central Florida) e Michelle Ashford (Masters of Sex, The Pacific, John Adams). La serie dedicata al Ciclo delle streghe Mayfair farà il suo debutto su AMC ed AMC+ durante questo 2022.

