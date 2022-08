Sonic Frontiers sarà tra i protagonisti dell’Opening Night Live della Gamescom

Sonic Frontiers sarà all’Opening Night Live della Gamescom 2022. A confermarlo è stato proprio Geoff Keighley con un tweet in cui ha ribadito la presenza del titolo Sega all’interno dello show, promettendo l’arrivo di novità sul gioco.

It's true: @sonic_hedgehog is coming to @gamescom Opening Night Live!

Tune in live on Tuesday, August 23 for a world premiere new look and news about SONIC FRONTIERS during OPENING NIGHT LIVE!

Stream it anywhere at 8 pm CEST / 2p ET / 11a PT. pic.twitter.com/BqEIUkMD73

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2022