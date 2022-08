Running Up That Hill: da Stranger Things a The Vampire Diaries, le apparizioni presenti su Netflix

Il brano Running Up That Hill non è stato inserito solo nella colonna sonora di Stranger Things 4. Ecco altre serie TV in cui è presente.

La quarta stagione di Stranger Things non è stata l’unica ad ospitare nella sua colonna sonora il brano Running Up That Hill di Kate Bush. Proprio la piattaforma streaming Netflix ha pubblicato un video in cui ha mostrato tutte le apparizioni del brano presenti tra i suoi contenuti.

Nel video vengono mostrati Stranger Things, The Vampire Diaries, GLOW, Le Regole del Delitto Perfetto.

Questa è la descrizione di Netflix presente sotto al video:

L’abbiamo cantata allo sfinimento grazie a Max di Stranger Things, ma lo sapevate che non è la prima volta che viene inserita in una serie? Le regole del delitto perfetto, Glow e The Vampire Diaries l’avevano già messa nella loro colonna sonora: che dite, vogliamo rivedercele e cantare un altro po’?

Inoltre la canzone è stata inserita come tema musicale della serie televisiva del 1986 dal titolo Running Scared, prodotta da BBC. Nel 2018 il brano è stato inserito nell’episodio pilota della serie televisiva Pose.

Grazie al suo inserimento nella colonna sonora di Stranger Things, Running Up That Hill ha ottenuto una nuova ribalta commerciale: negli Stati Uniti il brano è arrivato al quarto posto della top 100 dei singoli, e su Spotify ha toccato il primo posto in classifica.