Ninjababy: poster e trailer del film presentato alla Berlinale

Incoronato “Miglior commedia” agli European Film Awards, già passato per la Berlinale e il Giffoni Film Festival e atteso nei cinema italiani dal 13 ottobre con Tucker Film, il cult norvegese Ninjababy ha ora un trailer e un poster localizzati in italiano.

Un viaggio brillante e spregiudicato (diciamo pure senza filtri: fidatevi!) dentro i pensieri di una ragazza ironica, spigolosa e indipendente, diretto da Yngvild Sve Flikke e con Kristine Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi nel cast.

Sinossi:

Astronauta? Guardia forestale? Fumettista? Rakel, 23 anni, deve ancora decidere cosa farà da grande, ma intanto scopre di aspettare un bambino. Totalmente inatteso. Totalmente indesiderato. A lei non interessa capire chi sia il padre: a lei interessa capire come gestire la bomba atomica appena piovuta sulla sua vita. Una vita (serve dirlo?) incasinatissima. Rakel, del resto, non scopre semplicemente di aspettare un bambino: scopre di aspettarlo… già da sei mesi!

