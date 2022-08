Blue Beetle, Green Lantern, Black Canary sono ancora in sviluppo alla DC Films

Blue Beetle, Green Lantern e Black Canary sono tre progetti ancora in sviluppo per la DC Films.

Dopo che con l’avvento di Warner Bros. Discovery sono stati modificati i piani di DC Films, il futuro di qualsiasi progetto relativo alla DC Comics è stato messo in discussione. Ma, nelle ultime ore, sono arrivate delle novità: sembra che i progetti relativi a Black Canary, Blue Beetle e Green Lantern sono ancora in sviluppo.

Per quanto riguarda il film su Blue Beetle, il The Hollywood Reporter ha stabilito che il lungometraggio è ancora pianificato per la distribuzione nel 2023. La serie TV live-action su Green Lantern sembra essere altrettanto “in vita” considerando che una fonte di HBO Max ha riferito che il progetto “è più vivo che mai”.

Infine, anche il film su Black Canary è ancora in sviluppo per la piattaforma streaming HBO Max. A questo punto crescono ancora di più i dubbi sul motivo per cui si sia arrivati alla cancellazione di Batgirl. Intanto il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha parlato del piano decennale per la DC Films. Ecco le sue parole: