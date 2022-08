Offerte Amazon: Horizon Forbidden West con upgrade gratis per PS5 in forte sconto

Le offerte di Amazon vi permettono di acquistare Horizon Forbidden West per PlayStation 4, con l’upgrade per PS5 gratuito per tutti gli utenti, ad un prezzo che risulta in super sconto. Il gioco viene venduto al prezzo di 42,41 euro, con uno sconto del 40% sul prezzo di listino.

Solitamente la versione PS4 viene proposta ad un prezzo di 70,99 euro. L’offerta in questione dunque vi permette di risparmiare circa 28 euro. Un’offerta davvero imperdibile se siete intenzionati a recuperare la nuova avventura di Aloy.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che “Horizon Forbidden West è andato a migliorare la maggior parte degli aspetti non positivi del suo predecessore. Tutte le aggiunte sono piacevoli e gradevoli, arrivando a confezionare un’esperienza che si attesta sulla medesima lunghezza di Zero Dawn, intorno alle 40 ore di gioco, e che ci permettono di avere tra le mani una delle rese tecniche e grafiche più affascinanti fino a ora, di questa generazione. Resta il senso di meraviglia del predecessore, ma con la correzione di tutti quegli aspetti fastidiosi che avevano reso Zero Dawn, in alcuni punti, farraginoso.

Potete accedere al link che trovate qui di seguito per accaparrarvi Horizon: Forbidden West ad un prezzo davvero conveniente, fruendo quindi di quest’ottima occasione di risparmio perfetta per chiunque non abbia ancora messo mano sul secondo capitolo delle avventure di Aloy.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.