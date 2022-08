Idris Elba vorrebbe combattere Superman con il suo Bloodsport

Durante un’intervista a Variety l’attore Idris Elba ha parlato del suo coinvolgimento nei film DC Comics, dichiarando che avrebbe voglia di far tornare il suo Bloodsport sul grande schermo per un’avvincente battaglia contro Superman.

Ecco le sue parole:

Il riferimento va al fatto che Bloodsport è finito in prigione perché ha colpito Superman con una pallottola di Kryptonite. La possibilità di vedere i due personaggi confrontarsi sul grande schermo sarebbe possibile, considerando che Bloodsport è uno dei pochi sopravvissuti della Task Force X nella battaglia con Starro in The Suicide Squad.

Prima che uscisse il lungometraggio il regista James Gunn ha voluto elogiare la performance di Idris Elba. Ecco le sue parole:

Raramente scrivo delle parti per attori che non ho conosciuto. Ma questo è quanto ho fatto per Idris Elba in The Suicide Squad, e non potrei esserne più contento, visto che è andato oltre le mie aspettative, sia come attore che come persona. Non vedo l’ora che il pubblico possa vederti come Bloodsport. Auguri amico mio!