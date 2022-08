Highlander: il regista dichiara che si è più vicini che mai al remake

Il remake di Highlander è vicino alla messa in produzione, lo ha rivelato il regista Chad Stahelski che si è espresso di recente sui lavori che stanno portando alla realizzazione del remake che vedrà Henry Cavill vestire i panni del protagonista.

Ecco le parole di Chad Stahelski sul remake di Highlander:

Siamo in fase di messa a punto. Credo che sappiamo ciò che vogliamo, e più di ogni cosa sappiamo ciò che vogliamo fare, e cosa stiamo provando a fare a livello creativo. Ora è tutta una questione di arrivare al punto in cui ci diciamo ‘bene, è tutto pronto, ora partiamo’. Ma siamo più vicini di quanto siamo mai stati, e tutto ciò è buono.

Queste sono invece le dichiarazioni risalenti a quando Henry Cavill è entrato a far parte della produzione del progetto:

Notizie esaltanti oggi! Sono stato un fan di Highlander fin da ragazzino. A partire dai film per tutti gli anni ’80, ai Queen a glorificare il tutto e allo show televisivo, che aveva un attore che assomigliava davvero molto a uno dei miei fratelli.

Non avendo timore delle spade, e avendo un regista di talento come Chad Stahelski al comando, questa è un’opportunità come nessun’altra. Gettandomi a capofitto nello storytelling del franchise con tutti gli strumenti a mia disposizione, questa sarà un’avventura che io (e spero voi tutti) non dimenticherete mai.