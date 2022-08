Ashton Kutcher rivela il suo disturbo che non permette di vedere, ascoltare e camminare

Ashton Kutcher ha parlato della malattia autoimmune che lo ha portato a non poter vedere, ascoltare e camminare. L’attore ha rivelato di avere sofferto di questo disturbo nel documentario del National Geographic dal titolo Running Wild with Bear Grylls: The Challenge.

Ecco il video in cui l’attore parla del problema di cui ha sofferto qualche anno fa.

Nelle sue parole:

Circa due anni fa ho avuto questa forma di Vasculite che ha fatto fuori la mia vista, il mio udito ed il mio equilibrio. Ci ho impiegato circa un anno per rimettermi in sesto. Non riesci veramente ad apprezzare certe cose fino a quando non ti trovi di fronte ad una situazione in cui potresti non vedere più, non sentire più e non camminare. Sono fortunato per essere ancora vivo.