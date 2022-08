AirPod: nuovo modello nel 2023 con la ricarica USB-C?

Il tema dell’USB-C sui dispositivi Apple è in corso da tempo, e la maggior parte di noi sa molto bene che l’iPhone deve ancora effettuare questa transizione tanto attesa, ma è importante notare che l’iPhone non è l’unico dispositivo Apple che deve recuperare. In effetti, tutti i modelli AirPods hanno offerto ricarica tramite una porta Lightning fino ad oggi.

Ebbene, oggi, uno degli analisti tecnologici più rinomati, Ming-Chi Kuo, ha previsto che Apple rilascerà custodie USB-C per tutte le cuffie AirPods che vende, ma detto questo, tuttavia, l’analista afferma di aspettarsi ancora che i presunti AirPods Pro 2 che dovrebbero essere lanciati quest’anno siano dotati di una porta di ricarica Lightning.

Ciò che non è molto chiaro da questo Tweet è se Apple venderà queste nuove custodie dotate di USB-C separatamente o semplicemente le includerà nelle versioni future dei prodotti. Non è esattamente uno scenario stravagante per il gigante della tecnologia con sede a Cupertino addebitare un extra se si desidera uno di questi nuovi casi, ma è comunque più improbabile che altro.

Inoltre, Kuo afferma anche che il 2023 sarà l’anno in cui vedremo l’iPhone stesso, o l’iPhone 15 per l’esattezza, abbandonare finalmente la porta Lightning per una USB-C, e ciò si adatta bene alla scadenza dell’Unione Europea per tutti i produttori di tecnologia per disporre di un caricabatterie comune, che in questo caso è USB-C, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti elettronici. Apple ha tempo entro la fine del 2024, ma non sarebbe saggio aspettare fino all’ultimo minuto per agire.