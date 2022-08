Super: dettagli sulla presunta piattaforma di Meta simile a Twitch

Gli influencer, che Meta aveva contattato per testare la piattaforma, hanno fornito all’outlet i dettagli e una presentazione completa che l’azienda ha utilizzato per vendere il servizio ai creatori. Finora non più di 100 creatori hanno utilizzato Super e in una dichiarazione fornita a Business Insider, un portavoce di Meta ha affermato che Super è un prodotto completamente separato e non fa parte delle sue altre piattaforme, come Facebook o Instagram.

Il sito Web di Super è pubblico e può essere visitato a quest’indirizzo. Il piè di pagina del sito Web rileva che il servizio è “di NPE Team di Meta”, dove NPE sta per New Product Experimentation, il team di sviluppatori di Meta che lavora al lancio di nuove app, ma oltre a questo, non sembrano esserci altre menzioni di Meta sul sito Web di Super.

Questa non è la prima volta che Super viene segnalato, tuttavia, il prodotto è molto diverso da come è stato descritto in un report di Bloomberg del 2020 e all’epoca, Super veniva presentato come uno “strumento ispirato a Cameo” che avrebbe consentito chiamate simili a FaceTime tra le celebrità e i loro fan. Alcune funzionalità sembrano essere state copiate, come la possibilità di fare selfie con i creatori. Tuttavia, la piattaforma sembra aver ruotato per diventare più un concorrente di live streaming di Twitch.

Dal pitch deck, sembra che Super consentirà ai creatori di monetizzare i propri stream in modo simile a come funziona Twitch, gli spettatori possono pagare per funzionalità extra, abbonamenti a più livelli e donazioni al loro creatore preferito. Il creatore riuscirebbe a trattenere il 100 percento dei propri guadagni, almeno per ora e il pitch deck evidenzia anche un modello di sponsorizzazione in cui i marchi possono pagare per integrare pesantemente il loro marketing nel Super stream di un creatore.