Paranormal Activity 8: il nuovo film uscirà nel 2023

Paranormal Activity 8 uscirà nel 2023, secondo quanto riportato in un'intervista di Variety al produttore Jason Blum.

Variety ha di recente intervistato Jason Blum, il popolare produttore horror che sta anche dietro al franchise di Paranormal Activity. E, durante la conversazione, sono arrivate delle news su Paranormal Activity 8, che, secondo quanto rivelato da Variety, uscirà nel 2023.

Il lungometraggio porta il titolo di Paranormal Activity: The Other Side. La pianificazione iniziale prevedeva una distribuzione entro il 2022, ma le cose sembrano essere cambiate. A lavorare sul nuovo film ci sono Oren Peli, con la regia assegnata a Wincent Sommers. Tra i protagonisti ci saranno Sonja Gerhardt, Chethrin Schulze, Nika Sofie, Tamara Hitz, Chany Dakota, Leon Pelz.

il nuovo Paranormal Activity sarà “un ritorno alla storia di Katie Featherston con Tob”. The Other Side metterà al centro quattro giovani amici che cercano di esplorare il passato di Katie e Krist prima di iniziare il college. Sarà così che scopriranno ciò che è accaduto in precedenza nella loro casa e la connessione con gli incidenti del 1988. Ambientato negli anni Novanta, il film racconterà anche dell’incendio che è stato solo menzionato nei precedenti capitoli.

Il franchise ha debuttato nel 2007 raggiungendo un grande successo di pubblico. Costato appena 15 mila dollari, ne ha incassati quasi 200 milioni. Nel corso degli anni sono arrivati ben quattro film che vedono protagonista la storia della famiglia di Katie e gli spin-off Paranormal Activity: The Marked Ones e Paranormal Activity: The Ghost Dimension.