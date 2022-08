OnePlus Ace Pro: lancio previsto per domani, confermata la data

Il lancio in Cina dello smartphone OnePlus Ace Pro è stato rimandato per problemi con l'America, ma è stato confermato che avverrà domani 9 agosto 2022.

OnePlus si stava preparando a presentare OnePlus Ace Pro in Cina nell’ultima settimana, e per chi non lo sapesse, il dispositivo è la variante cinese del OnePlus 10T recentemente svelato. Il dispositivo sarebbe dovuto uscire in Cina nella stessa data del 3 agosto della controparte globale, tuttavia, a causa delle tensioni che coinvolgono Stati Uniti e Cina sul territorio taiwanese, l’azienda ha deciso di saltare il lancio per alcuni giorni, stessa situazione che si verificò con il lancio di Motorola Edge X30 Pro e Razr 2022. Ora, OnePlus è fiduciosa che non ci saranno grossi ostacoli alla rivelazione di questo telefono il 9 agosto alle 19:00.

OnePlus ha confermato che OnePlus Ace Pro verrà rivelato domani 9 agosto alle 19:00 (orario della Cina), prevediamo che il dispositivo sarà disponibile nei negozi locali poco dopo l’evento, tuttavia questo non è confermato, in quanto dovremo aspettare maggiori dettagli dalla società stessa.

Il dispositivo offre lo stesso schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con la fotocamera a foro centrale con risoluzione di 16 MP del OnePlus 10T, il pannello ha una risoluzione Full HD+ di 2.400 x 1.080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sotto il cofano, il dispositivo porta il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna ed è dotato di una fotocamera principale da 50 MP, uno snapper ultrawide da 8 MP e uno snapper macro da 2 MP.