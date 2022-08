Nope: nuova clip dal misterioso film di Jordan Peele

Nella nuova clip tratta da Nope, i due protagonisti Em e OJ discutono della misteriosa apparizione manifestatasi sopra il loro ranch. Di che si tratta? È pericolosa? Questo, e altri misteri, vi attendono in Nope, il nuovo film di Jordan Peele in arrivo nelle sale italiane l’11 agosto, grazie a Universal Pictures.

Il film riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola di nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante.

Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions.

