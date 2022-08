Batgirl: Kevin Smith critica la Warner Bros. per la cancellazione del film

Dopo la cancellazione del film Batgirl da parte di Warner Bros. Discovery, il regista Kevin Smith ha deciso di parlare, criticando la decisione della casa di produzione. Secondo Smith il lungometraggio con Laslie Grace sarebbe stato una grande opportunità.

Ecco le sue parole:

Credo sia una visione errata quella di cancellare il film con una Batgirl latina. Non me ne frega niente se il film è una m***a, e vi garantisco che non lo è. I registi hanno già diretto degli episodi di Ms. Marvel, che è una serie fantastica. E loro hanno avuto più soldi per fare Batgirl che per realizzare le puntate di Ms. Marvel.

Ricordiamo che il film è stato diretto dai registi Bilall Fallah e Adil El Arbi, da una sceneggiatura realizzata da Christina Hodson (che ha già lavorato a Birds of Prey ed al prossimo The Flash). Nel lungometraggio erano presenti JK Simmons che ritornava a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser come il villain Firefly e Jacob Scipio in un ruolo non rivelato, mentre la protagonista era Leslie Grace. Il lungometraggio doveva uscire su HBO Max.

