Samsung sta tagliando la produzione degli smartphone

Samsung non vede di buon occhio il futuro a breve termine degli smartphone a quanto pare, e punta a ridurre la produzione dei telefoni, come riportato.

Dopo che il settore dei dispositivi mobile ha visto il suo picco più alto, i problemi legati alla pandemia hanno via via ridotto le vendite di moltissimi telefoni e non solo, con tutte le compagnie del settore che hanno avuto la necessità di adattarsi alla nuova situazione con la propria produzione.

Parliamo in questo specifico caso di migliorie che stanno mano mano ponendo fine al continuo declino, seppur un brand grande come quello di Samsung si sia trovato a dover fare i conti con dei tagli alla produzione degli smartphone per via delle vendite deludenti dei propri gioiellini.

La compagnia non si aspetta come spiegato sulle pagine di GizChina dei miglioramenti nel settore dei telefoni, con il tutto che risulterà abbastanza piatto nel corso della seconda metà del 2022, con Reuters che ha invece parlato di come la compagnia avrebbe intenzione di non far produrre alla fabbrica di Nguyen oltre 100 milioni di telefoni.

Sembra che alcune linee di produzioni stiano funzionando solamente per tre giorni alla settimana, con ulteriori tagli che potrebbero avvenire nel corso del tempo, con vari impiegati, soprattutto in Vietnam, che hanno parlato di come la compagnia non si trovi attualmente in un momento buono.