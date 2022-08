Instagram testa le foto in 9:16, lo stesso formato dei Reels

Gli esperimenti frenetici di Instagram non conoscono sosta. Ora il social testa le foto in verticale, con lo stesso formato in 9:16 dei Reels.

Gli esperimenti frenetici di Instagram non conoscono sosta. Dopo il tentativo di sfigurare completamente il social network e renderlo un po’ più simile a TikTok, Adam Mosseri ha annunciato che Instagram presto darà la possibilità di ‘allungare le foto‘.

Si parla ovviamente del formato: presto gli utenti potranno scegliere se continuare a caricare le foto nel classico formato a quadrato quasi perfetto, 4:5, o se scegliere una soluzione diversa, che riprende quello dei Reels: un rettangolo slanciato in altezza in formato 9:16.

Adam Mosseri, rispondendo alle recenti proteste degli utenti, ha aggiunto che Instagram non sarà più “soltanto” il social delle foto e che i video diventeranno sempre più importanti. Il dirigente ha comunque promesso che le foto non passeranno mai in secondo piano e che Instagram rimarrà un luogo dove poter condividere i vostri scatti preferiti con i vostri follower.

Instagram testerà il nuovo formato in 9:16 per le foto entro la fine di agosto. Questione di un paio di settimane. Come sempre, inizialmente il testing sarà ristretto ad un numero limitato di utenti scelti a caso.