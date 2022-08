Top Gun: Maverick – Quentin Tarantino lo definisce un film fantastico

Gli incassi al box-office hanno premiato Top Gun: Maverick, e sia il pubblico che la critica sono stati concordi nell’elogiare il lungometraggi con Tom Cruise, ma il film ha trovato anche un estimatore d’eccezione: stiamo parlando di Quentin Tarantino, che ha definito il sequel “fantastico”.

Quentin Tarantino ha detto su Top Gun: Maverick:

Di solito non parlo di film usciti da poco, perché mi dovrei trovare a dire solo cose positive, però ho fo***mente amato Top Gun: Maverick, credo che sia un film fantastico. L’ho visto al cinema, e, così come dice il nostro amico Brett Easton Ellis, è stato un vero spettacolo cinematografico, così come lo è stato anche West Side Story. Un qualcosa di fantastico.

Tarantino ha anche detto di aver parlato con Tom Cruise del film.

Gli ho chiesto come sia riuscito a fare il film senza Tony Scott- ha spiegato- e lui mi ha detto che dicevo bene, e che per questo motivo aveva detto no per tanti anni, e che però ad un certo punto è arrivata l’idea giusta.