Chainsaw Man: il trailer della serie animata che uscirà a ottobre

Dopo il successo del manga, è in uscita la serie animata di Chainsaw Man, da poco è stato diffuso il trailer che mostra l’adattamento del manga di Tatsuki Fujimoto. La serie animata di Chainsaw Man sarà disponibile ad ottobre, e verrà portata in occidente da Crunchyroll.

Ecco il trailer di Chainsaw Man.

A dirigere la serie animata è stato chiamato Ryū Nakayama, mentre la produzione è stata affidata a MAPPA (Maruyama Animation Produce Project Association), lo studio che ha già lavorato a produzioni come L’Attacco dei Giganti. MAPPA sta anche dietro la produzione di JUJUTSU KAISEN 0, che si è rivelato essere un successo globale a livello di box-office.

La serie Chiansaw Man vede protagonista il senzatetto ed orfano Denji. Il ragazzo fa amicizia con il Diavolo Motosega ed inizia a guadagnarsi da vivere cacciando diavoli per conto della Yakuza. La vita di Denji cambia completamente quando per salvarsi la vita stringe un patto con Pochita e diviene un ibrido umano-diavolo. Successivamente incontra Makima, ufficiale del reparto cacciatori di diavoli della Pubblica Sicurezza, che lo arruola nella Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza, sezione sperimentale che mette alla prova l’impiego di diavoli non ostili nella lotta ai demoni. Qui Denji incontra altri cacciatori di demoni con i quali inizia a mettersi sulle tracce del terrificante Diavolo Pistola.