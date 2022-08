Tesla riapre i preordini delle Model S Plaid e Model X Plaid anche in Italia

Tesla ha riaperto i preordini delle Tesla Model S e Model X Plaid anche in Italia. Entrambe le vetture sono già tornate disponibili sul configuratore online di Tesla. Ma ci sarà comunque da attendere un po’: le prime consegne sono previste tra dicembre del 2022 e febbraio del 2023.

La situazione della supply chain di Tesla sta pian piano tornando ad una situazione di semi-normalità, al netto dei limiti imposti dall’attuale congiuntura economica sfavorevole. Questo significa che il produttore può finalmente revocare alcuni dei provvedimenti drastici introdotti nel corso degli scorsi mesi. Tra cui la chiusura dei preordini di alcune delle sue vetture di punta.

Tesla aveva spiegato più e più volte di non avere un problema della ‘domanda’ ma dell’offerta. Tradotto: Tesla allo stato attuale non è ancora in grado di tenere il passo con le richieste del mercato. Questo si traduce in gravi ritardi sui tempi di consegna delle vetture. La lista d’attesa stava diventando ormai di proporzioni bibliche.

Per ovviare a questo problema, Tesla aveva chiuso i preordini delle nuove Model S e Model X pressoché ovunque fuorché negli USA, in modo da potersi concentrare sulla produzione delle Tesla Model 3 e soprattutto Model Y. Per le stesse ragioni, Tesla ha anche momentaneamente chiuso i preordini del Tesla Cybertruck — che deve ancora proprio entrare in produzione.