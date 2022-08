Rosanero: trailer della nuova commedia Sky Original con Salvatore Esposito

Sky presenta oggi il trailer di Rosanero, la nuova commedia Sky Original diretta da Andrea Porporati, che l’ha anche sceneggiata insieme a Salvatore Esposito, che ne è protagonista. Nel film (tratto dall’opera letteraria di Maria Tronca “Rosanero” edita dalla casa editrice Baldini&Castoldi) anche la piccola Fabiana Martucci, al suo debutto cinematografico.

Rosanero è una favola moderna dai toni leggeri con qualche elemento dark che, attraverso un imprevedibile e inaspettato scambio d’identità, dà vita a una commedia degli equivoci adatta a tutta la famiglia, con un finale a sorpresa dove il bene e il male si ribaltano di continuo. Il film verrà presentato in anteprima al Giffoni Film Festival il 25 luglio, insieme ai suoi protagonisti e al regista e sarà disponibile prossimamente su Sky e NOW.

Nel cast anche Antonio Milo (Natale in casa Cupiello, il Commissario Ricciardi), Salvatore Striano (L’oro di Scampia), Aniello Arena (Reality, Ultras) nel ruolo di Michele a’Murena e con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma (Rimini Rimini, Opera, il Mercante di Stoffe).

Sinossi:

Totò, quarant’anni, è un boss emergente della criminalità organizzata del napoletano. Rosetta è una bambina di dieci anni che frequenta la quinta elementare. Una mattina Totò viene colpito al petto da un proiettile. In quello stesso istante Rosetta cade da un’altalena e batte la testa. La bambina e il boss vengono operati, ma quando si riprendono dal coma entrambi sono cambiati. Totò, il camorrista, si risveglia nel corpo di Rosetta, Rosetta in quello di Totò. Una bambina gentile e amante della danza resta imbrigliata nelle fattezze di un gangster. E un gangster in quello di una bambina.

