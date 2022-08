Outlander: Blood of My Blood è il titolo della serie prequel per STARZPLAY

STARZ annuncia l'entrata in sviluppo di Outlander: Blood of My Blood, serie prequel del noto serial Outlander.

STARZ ha annunciato oggi che è in fase di sviluppo l’attesissimo prequel della serie di successo mondiale Outlander che sarà intitolata Outlander: Blood of My Blood. Al via il lavoro degli sceneggiatori sul dramma che seguirà la storia d’amore dei genitori di Jamie Fraser. La serie sarà disponibile su STARZPLAY in Europa, America Latina e Brasile e su STARZ negli Stati Uniti e in Canada.

Outlander è una serie avvincente che di stagione in stagione ha catturato il cuore dei suoi fan in tutto il mondo. Siamo entusiasti di scavare tra gli strati di questo mondo vibrante e mostrare al nostro pubblico dove tutto ha avuto inizio. Matthew, Maril e Ronald contribuiranno nuovamente con la loro eccellente visione e creatività a questa nuova avventura e non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà.

ha affermato Kathryn Busby, presidente della programmazione originale di STARZ.

Matthew B. Roberts sta scrivendo Outlander: Blood of My Blood e fungerà da showrunner e produttore esecutivo. È anche lo showrunner e il produttore esecutivo di Outlander, attualmente in produzione alla sua settima stagione. Maril Davis sarà anche la produttrice esecutiva del prequel insieme a Ronald D. Moore, che ha sviluppato Outlander per la televisione, sotto la loro etichetta di produzione Tall Ship Productions. Story Mining & Supply Company partecipano alla produzione con Diana Gabaldon in qualità di produttrice consulente.

Outlander: Blood of My Blood sarà prodotto da Sony Pictures Television. Il vicepresidente esecutivo della programmazione originale, Karen Bailey, supervisionerà il prequel per conto di STARZ. La serie televisiva Outlander è ispirata ai libri di fama internazionale di Diana Gabaldon, che hanno venduto circa 50 milioni di copie in tutto il mondo, con tutti e nove i titoli nell’elenco dei bestseller del New York Times. La serie televisiva Outlander è diventata un successo mondiale di pubblico, abbracciando i generi della storia, della fantascienza, del romanticismo e dell’avventura in un unico racconto straordinario.

