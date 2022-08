Ironheart: Shea Couleé nel cast della serie TV

Shea Couleé è entrata a far parte del cast di Ironheart, la popolare drag queen vestirà i panni di un personaggio ancora non rivelato.

Arrivano delle novità importanti per quanto riguarda il cast della serie TV Ironheart: da poco è stato stabilito che la drag queen Shea Couleé comparirà nel telefilm Marvel. La Couleé è già comparsa nello show americano RuPaul’s Drag Race.

La carriera di Shea Couleé è piuttosto varia, considerando che si tratta anche di una musicista, attrice e podcaster. Ma la presenza in Ironheart sarà la prima vera apparizione di Shea Couleé in una serie TV. Il suo ruolo nel telefilm non è stato ancora rivelato.

A vestire i panni della protagonista sarà Dominique Thorne, la sua Riri Williams è un personaggio capace di creare un’armatura alla Iron Man. Non è stato rivelato, invece, il ruolo che Alden Ehrenreich avrà per Ironheart, interprete protagonista di Solo. Nello show ci saranno anche Anthony Ramos (“In the Heights”), Lyric Ross (“This Is Us”) e Manny Montana (“Good Girls”).

Sam Baily e Angela Barnes saranno le registe della serie TV, e del progetto fanno parte anche Anthony Ramos e Chinaka Hodge, che è a capo del team di sceneggiatori.

Il personaggio di Ironheart, nei fumetti, è piuttosto recente, avendo debuttato sulle pagine dei comics nel 2016, tratteggiata come un giovane genio che Tony Stark mette sotto la sua ala protettiva, portando alla creazione di una versione personalizzata dell’armatura di Iron Man. Si tratta quindi di un progetto che ridà vita al filone legato ad Iron Man, il cui interprete, Robert Downey Jr., ha lasciato i Marvel Studios.